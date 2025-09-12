Gmail, nuova scheda per monitorare gli acquisti su Amazon (e non solo)

(Adnkronos) – Google rinnova l’esperienza di Gmail con una novità pensata per chi fa shopping online: una nuova scheda “Acquisti” che renderà più semplice tenere traccia degli ordini. La funzione, in arrivo sia su mobile che su web, mostrerà esclusivamente le email legate alle proprie transazioni, come conferme d’ordine e stime di consegna. La scheda si affianca agli strumenti già disponibili su Gmail per il tracciamento dei pacchi: l’app segnala infatti i prodotti in arrivo entro 24 ore direttamente nella parte superiore della posta in arrivo e inserisce schede informative con dettagli sintetici all’interno delle email di conferma. Con il nuovo aggiornamento, la sezione dedicata agli acquisti sarà accessibile comodamente dalla barra laterale dell’interfaccia. Parallelamente, Google sta intervenendo anche sulla categoria “Promozioni”. Nelle prossime settimane, gli utenti con account personali Gmail su mobile vedranno comparire segnalazioni dedicate alle offerte più rilevanti e un nuovo filtro che consente di ordinare i messaggi in base alla pertinenza. Il sistema privilegerà le comunicazioni dei brand con cui l’utente interagisce più spesso, pur lasciando la possibilità di tornare in qualsiasi momento alla visualizzazione cronologica dei messaggi più recenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)