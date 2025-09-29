Fondi europei e nazionali, mercoledì 1 ottobre “Opportunità coesione” fa tappa ad Agrigento: la Regione presenta i bandi cofinanziati con le risorse Fesr e Fsc 2021-27

Arriva ad Agrigento il ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione”, che porta nelle province dell’Isola le occasioni di finanziamento sostenute con fondi europei e nazionali. La quarta tappa degli “itinerari per imprese, enti ed organizzazioni del Terzo settore”, promossi dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, si terrà mercoledì 1 ottobre, dalle 10 alle 13.30, nell’auditorium di Villa Genuardi, sede della Soprintendenza per i Beni culturali. I primi tre appuntamenti si sono svolti a Ragusa, Siracusa e Trapani.
Durante l’incontro saranno presentati i bandi (già attivi e di prossima emanazione) finanziati nell’ambito dei programmi Fesr e Fsc 2021-2027. L’obiettivo è favorire la massima partecipazione delle istituzioni locali e del partenariato economico-sociale. Prenderanno parte ai lavori dirigenti e funzionari dei dipartimenti regionali Attività produttive, Turismo, Energia, Acqua e rifiuti. Due le sessioni informative previste, una dedicata alle imprese e l’altra rivolta ad enti pubblici e del terzo settore. A seguire, spazio ai tavoli tematici di approfondimento, in cui i partecipanti potranno avere un dialogo diretto con le strutture regionali che hanno le funzioni di Centri di responsabilità per l’attuazione dei programmi 2021-2027.
Nell’arco della giornata sarà illustrato anche l’avviso pubblico “Targeted call – 2/2025” del programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Malta. Verranno inoltre presentati il premio giornalistico “Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”, organizzato dal dipartimento Programmazione in collaborazione con l’Ordine regionale dei giornalisti, e il progetto Asoc-A Scuola di OpenCoesione, che offre agli studenti la possibilità di svolgere attività di monitoraggio civico sui fondi europei (la Sicilia è tra le cinque regioni italiane partner dell’iniziativa). Il programma completo, il link per le registrazioni e ulteriori info sul ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione” sono disponibili sul sito Euroinfosicilia.it.
Arriva ad Agrigento il ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione”, che porta nelle province dell’Isola le occasioni di finanziamento sostenute con fondi europei e nazionali. La quarta tappa degli “itinerari per imprese, enti ed organizzazioni del Terzo settore”, promossi dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, si terrà mercoledì 1 ottobre, dalle 10 alle 13.30, nell’auditorium di Villa Genuardi, sede della Soprintendenza per i Beni culturali. I primi tre appuntamenti si sono svolti a Ragusa, Siracusa e Trapani.