Elezioni in Moldova, iniziato lo spoglio. In vantaggio filoeuropei della presidente Sandu

(Adnkronos) – I primi risultati delle elezioni legislative di oggi, domenica 28 settembre, in Moldavia indicano un vantaggio del partito di Azione e Solidarietà (Pas) della presidente filoeuropea, Maia Sandu, che viene dato al 39,4%. Segue il Blocco patriottico, l'alleanza dei partiti filorussi, che viene dato al 32,2 per cento, nei risultati corrispondenti allo scrutinio di 513 dei 2274 collegi elettorali. Al terzo posto c'è un altro partito filoeuropeo, Ppda, al 7,4%, seguito poi dalla coalizione Alternativa, al 6,9%, e infine il partito filorusso Partito nostro al 6,8%. Al momento della chiusura delle urne per le legislative in Moldova, alle 21 ora locale, si è registrata un'affluenza di quasi il 52%, con un aumento di quasi quattro punti rispetto alle parlamentari di quattro anni fa, quando l'affluenza era stata del 48%, ma con una flessione rispetto al 54% registrato per il ballottaggio delle presidenziali nel novembre dello scorso anno.