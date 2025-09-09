Salute

Delia. Il sindaco Bancheri annuncia per il 12 settembre il rinnovo del Patto di Amicizia con la comunità canadese di Vaughan

Delia. Il sindaco Bancheri annuncia per il 12 settembre il rinnovo del Patto di Amicizia con la comunità canadese di Vaughan

DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha annunciato il rinnovo del patto di amicizia tra la comunità di Delia e quella canadese di Vaughan. “ A nome mio, dell’Amministrazione e del Presidente del Consiglio, ho il piacere di invitare la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di rinnovo del Patto di Amicizia con la comunità di Vaughan”.

“Questo patto – secondo il sindaco – ha cementato un legame profondo tra le nostre due comunità, fondato su valori condivisi di cultura, storia e solidarietà. Il rinnovo di questo accordo rappresenta un impegno a rafforzare ulteriormente i rapporti reciproci, promuovendo scambi culturali e cooperazione”. La cerimonia si terrà venerdì’ 12 settembre alle ore 19 presso l’aula consiliare.

