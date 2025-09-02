Campofranco premiata a Camerino per il progetto di riqualificazione di corso Vittorio Emanuele piazza Vittorio Veneto

CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale ha reso noto che l’architetto Nicola Sola ha ricevuto un importante riconoscimento nell’ambito del XXXV Seminario Internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana di Camerino, dedicato al tema “L’Architettura e i Luoghi”.

Tra i progetti vincitori figura infatti quello riguardante il recupero e la ri-significazione del Corso Vittorio Emanuele e della Piazza Vittorio Veneto di Campofranco, luoghi centrali della vita civica e della memoria collettiva del nostro paese. Il progetto, molto apprezzato sia nella fase preliminare che dalla giuria internazionale composta da docenti, giornalisti e architetti di fama, ha restituito nuova dignità a spazi che negli anni avevano perso la loro originaria funzione aggregativa.

Grazie ad un approccio simbolico e attento alla memoria storica, la piazza è tornata a essere cuore pulsante della comunità, luogo di incontro e ricordo dei nostri caduti. L’opera, già selezionata e premiata nel 2024, è stata pubblicata nella monografia 2025 della collana “Architettura e Città” di Baio Editore, mentre gli atti e le opere dell’edizione 2025 saranno raccolti nella pubblicazione del prossimo anno.

Questo riconoscimento non è solo motivo di orgoglio per l’architetto Sola, ma rappresenta anche un traguardo importante per Campofranco, che vede valorizzata a livello nazionale e internazionale la propria identità urbana e la capacità di guardare al futuro nel rispetto della storia e delle radici. L’Amministrazione Comunale esprime il proprio ringraziamento e la più viva soddisfazione per questo prestigioso risultato.