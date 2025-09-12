Caltanissetta. “Note di devozione”: l’abbraccio corale dei nisseni a San Michele Arcangelo tra identità e memoria

Sotto un cielo stellato, in una tiepida sera di settembre, Caltanissetta ha offerto un abbraccio corale fatto di fede, tradizione e musica al proprio Patrono, immagine di un popolo devoto che ogni giorno sceglie di rinascere e di riscoprire quell’identità che si tramanda di generazione in generazione.

Con l’evento “Note di devozione – 400 anni con l’Arcangelo Michele” i nisseni hanno svelato la vera bellezza di una città troppe volte calpestata, mostrandola in un evento di grande pregio e suggestione, che ha saputo rivelare un potente senso di appartenenza e dimostrare come l’essere comunità possa condurre a un qualcosa di grandioso con e per la propria città.

Un’iniziativa voluta fortemente dall’Associazione Piccoli Gruppi Sacri, con il suo presidente Michele Spena, per celebrare il IV centenario dell’apparizione dell’Arcangelo Michele a Fra Giarratana

Volti entusiasti e occhi commossi hanno affollato Largo Barile, ai piedi dell’imponente e seicentesco Palazzo Moncada, sul quale sono state proiettate le immagini del Cristo Nero e dell’Arcangelo Michele. A impreziosire la scena, la Vara della Deposizione – ʼA Scinnenza per i nisseni – e la Vara della Veronica, affiancate da alcune Varicedde dell’Associazione Piccoli Gruppi Sacri. Una scenografia intensa, colma di significato che ha saputo unire arte e memoria.

Le note della Banda “Salvatore Albicocco” hanno accompagnato l’arrivo del simulacro di San Michele, sorretto dai suoi portatori. Note che poi si sono unite alle voci della Corale Don Milani scaldando l’atmosfera e intonando l’inno della Regione Siciliana, per poi proseguire con un repertorio che ha conquistato il pubblico.

Anima viva della serata è stato il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini”, guidata dal maestro Gioacchino Giuliano, dove particolare è stato l’assolo di Giuseppe Di Benedetto, ex allievo del Conservatorio nisseno e oggi prima tromba dell’Orchestra Sinfonica di Palermo.

Struggente e carico di sentimento è stato il momento narrativo con l’attore Salvatore Riggi dove la sua interpretazione ha riportato alla luce la tragedia di Gessolungo, avvenuta nel novembre del 1881 e nella quale persero la vita sessantacinque minatori, tra cui diciannove carusi.

“Note di devozione – 400 anni con l’Arcangelo Michele” ha vestito la città di fede, ha raccontato gli uomini della Real Maestranza, la Settimana Santa con le sue processioni, il suo Signore della Città, grazie alla magistrale interpretazione degli attori di ATEPA, ha narrato il dolore della memoria fatta di sangue e di zolfo, l’apparizione di San Michele Arcangelo a Fra Giarratana.

Il Vescovo di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, ha offerto parole colme di riflessione al pubblico presente, sottolineando l’importanza di ritrovare la propria identità e di non dimenticare le radici storiche e culturali della città.

Al termine della serata il piccolo simulacro di San Michele è stato accompagnato nella sede della Questura, dove resterà sino al 29 settembre.

Caltanissetta si è unita celebrando il suo Patrono – anche protettore della Polizia di Stato –, riscoprendo lo splendore di un Largo Barile restituito alla città e illuminato non solo dalle luci scenografiche, ma anche e soprattutto dai nisseni che hanno rinnovato tradizione, identità e memoria per ritrovarsi insieme e guardare al futuro.

L’evento rientra nel cartellone de “Il Settembre è Nisseno”. È stato promosso dal Comune di Caltanissetta, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale e patrocinato dalla Polizia di Stato, dalla Curia Vescovile, dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e dalla Pro Loco. È stato realizzato insieme alle associazioni della Settimana Santa: associazione Gesù Nazareno, ATEPA – Teatro della Parola, Real Maestranza, Piccoli Gruppi Sacri, associazione Giovedì Santo, insieme ai contributo straordinario della Sacra Lega San Michele.