Caltanissetta. In Corso Vittorio Emanuele, la Varicedda dello Spoglio accesa in onore di San Michele

Dopo il grande successo di “Note di Devozione”, l’evento organizzato lo scorso 11 settembre in Largo Barile dall’Associazione dei Piccoli Gruppi Sacri con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il mondo della Settimana Santa continua a rinnovare i propri omaggi per il quattrocentesimo anniversario dell’Apparizione di San Michele Arcangelo a Fra Giarratana.

Questa volta protagonista è Arcangelo Giammusso, presidente dell’Associazione Giovedì Santo e responsabile della vara della Condanna, una delle 16 Vare. Giammusso, socio dei Piccoli Gruppi Sacri e oroorietario della varicedda dello Spoglio, ha voluto dare vita a un gesto di fede e devozione personale ma, al tempo stesso, profondamente comunitario.

Nella sede del Comitato della Condanna, recentemente aperta in Corso Vittorio Emanuele 31, la sua varicedda è stata esposta in vetrina con le luci accese e con accanto una piccola effigie di San Michele. Un segno sobrio e silenzioso, ma che ha colpito chiunque abbia avuto modo di osservarlo passando lungo l’arteria principale del centro storico.

L’iniziativa di Giammusso si inserisce nel più ampio quadro delle celebrazioni di questo anno speciale, il 2025, che segna un traguardo storico per la città e il suo Patrono. Ogni gesto, grande o piccolo che sia, diventa parte di un mosaico di devozione che conferma quanto profondo sia il legame tra i nisseni, la loro Settimana Santa e il Patrono San Michele.

Un bel gesto, semplice e discreto, che proviene ancora una volta dal cuore del mondo della Settimana Santa e che arricchisce questo anno speciale del 400mo dell’apparizione di San Michele.