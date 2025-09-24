Caltanissetta. Guardia di Finanza, visita del Generale di Divisione Roberto Manna al Comando Provinciale

Nella giornata di ieri il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Roberto Manna, ha effettuato una visita ispettiva al Comando Provinciale di Caltanissetta.

L’Ufficiale Generale ha incontrato i militari in servizio presso il Comando Provinciale, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, i Gruppi di Caltanissetta e Gela ai quali ha rivolto parole di compiacimento e gratitudine per la dedizione profusa nelle attività di servizio e la professionalità dimostrata nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali. Il Generale Manna ha poi rivolto parole di stima per l’importante opera di divulgazione dei valori e delle tradizioni del Corpo che quotidianamente assicurano i rappresentanti della locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.







Nel corso del pomeriggio il Comandante Regionale ha incontrato il Prefetto, S.E. Dott.ssa Licia Donatella Messina ed il Procuratore Capo della Repubblica di Caltanissetta Dott. Salvatore De Luca, ai quali ha confermato la più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle, ricevendo espressioni di profondo apprezzamento per l’attività svolta dalla Guardia di Finanza a tutela degli interessi economici e finanziari del Paese e dell’Unione Europea.

Il Comandante Provinciale, al termine della visita, a nome di tutti i finanzieri della provincia ha ringraziato il Comandante Regionale per la concreta vicinanza che riserva ai Reparti che operano nel territorio ed ha assicurato sempre maggiore impegno per garantire il fondamentale presidio di sicurezza economico finanziaria per tutto il territorio nisseno.