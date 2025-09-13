Caltanissetta. Copertura finanziaria ASACOM, Gambino: “Una vittoria non nostra, ma dei ragazzi disabili e delle loro famiglie”

“Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Abbiamo costretto l’assessore Dagnino a prendere l’impegno per il finanziamento di dieci milioni di euro a favore dei Comuni in variazioni di bilancio e in finanziaria.” A dichiararlo è Roberto Gambino, consigliere comunale di Caltanissetta con un post su Facebook. “Non voglio entrare in polemica con l’atteggiamento da “coniglio mannaro” di Dagnino – prosegue – che accusa le opposizioni di ostruzionismo, loro hanno la maggioranza e loro vanno regolarmente in aula sotto il fuoco amico, forse per qualche mancata poltrona o per qualche mancetta elettorale non corrisposta, il livello mediocre di questa maggioranza è sotto gli occhi di tutti. “

Gambino prosegue affermando che “adesso guardiamo al risultato raggiunto, anche quest’anno grazie al gruppo parlamentare del movimento 5 stelle, abbiamo la copertura finanziaria di dieci milioni di euro per ASACOM e assistenza specialistica. Una vittoria non nostra ma dei ragazzi disabili, delle loro famiglie e dei lavoratori che possono stare, anche quest’anno, più sereni – conclude -. Occorre ascoltare sempre i cittadini e risolvere tempestivamente i loro problemi, questo è il nostro modo di fare politica.”