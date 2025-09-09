All’aeroporto di Catania tenta di imbarcarsi per Dublino con passaporto falso, ma viene arrestato

Ha cercato di prendere un volo per Dublino presentando un passaporto contraffatto. A mandare in fumo i piani di un passeggero iracheno di 35 anni sono stati i poliziotti che lo hanno arrestato per uso di documento valido per l’espatrio falso.

Il 35enne si era presentato all’aeroporto ‘Vincenzo Bellini’ di Catania con un biglietto aereo per la capitale dell’Irlanda e si era messo in coda ai controlli dei passaporti. Al momento di esibire il proprio titolo di viaggio, l’uomo ha tentato di rifilare un passaporto ordinario danese apparentemente in corso di validità. Il documento, però, ha insospettito gli agenti della Polizia di frontiera che hanno disposto ulteriori approfondimenti.

I sospetti si sono rivelati fondati dal momento che le operazioni tecniche di verifica sul passaporto presentato hanno consentito di rilevare diverse anomalie al punto da risultare contraffatto senza alcun dubbio. Il passeggero iracheno non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Dopo la convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto il suo trasferimento in carcere. (Adnkronos)