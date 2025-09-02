A Gela, nel quartiere Buvuru, inaugurato il murales “Memorie Sepolte”

A Gela in via Buscemi, quartiere Buvuru, è stato vissuto un momento speciale: l’inaugurazione del murales firmato dal giovane artista Emanuele Blanco, accompagnato dalla preziosa esposizione di reperti agricoli curata da Carmelo Cauchi. Un viaggio tra arte e memoria, che ricorda le radici gelesi.

Non è solo un’opera da ammirare, ma un simbolo di comunità: i residenti hanno reso unica l’area con fiori, mandala e addobbi che raccontano la nostra storia, proprio accanto alla suggestiva Necropoli dei bambini di via Di Bartolo.

Una giornata di partecipazione, con la presenza del Sindaco Terenziano di Stefano, l’assessore Romina Morselli, la presidente del Consiglio Paola Giudice, il deputato regionale Nuccio Di Paola e tanti cittadini, testimoni di un momento che unisce arte e comunità.