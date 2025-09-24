Calascibetta – un ragazzino è stato aggredito con calci, pugni,sputi e sigarette spente sulla pelle da un un gruppo di coetanei durante la festa della Madonna di Buonriposo. la vittima era in compagnia di una ragazzina nel boschetto vicino alla piazza dove si stava celebrando la festa. Le ferite riportate dalla vittima sono state giudicate guaribili in 21 giorni dai medici del pronto soccorso.

“Sono venuti alcuni genitori a chiedere scusa,- ha spiegato il padre- ho mostrato loro le ferite di mio figlio che per tre giorni a causa dei pugni alla mandibola ha dovuto magiare omogeneizzati. – Non ho alcunché contro di loro, ma forse non si sono accorti dove sono arrivati i loro figli”.