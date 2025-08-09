Salute

Violenta spedizione punitiva nel Trapanese: addetto alle cucine colpito a mazzate da 5 persone

Sab, 09/08/2025 - 14:52

Un addetto alle cucine di un ristorante della frazione di Tre Fontane a Campobello di Mazara (Trapani) è stato colpito a mazzate da cinque persone che si sono introdotte nel locale, con i clienti che sono subito usciti.

Si tratterebbe una spedizione punitiva. Sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri. All’arrivo dei militari l’uomo ferito era stato già trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano; per lui prognosi di 10 giorni.

I carabinieri stanno indagando e acquisendo le immagini di alcune telecamere della zona per individuare il commando. (ANSA). 

