Villalba. Tanti applausi per l’incantevole IV^ edizione di Alba Sonora presso “Lu Vanzu di la Finestra”

VILLALBA. Ha riscosso un grandissimo successo la IV^ Edizione di Alba Sonora presso ‘Lu Vanzu di la Finestra’. In un paesaggio incantevole, dove la natura si fonde armoniosamente con la musica, è stato possibile assistere all’alba di un nuovo giorno. Questa magica esperienza, che si rinnova da quattro anni, si svolge nel suggestivo scenario del meraviglioso Parco delle Serre di Villalba.

Uno spettacolo veramente unico nel suo genere per il quale il sindaco ha inteso ringraziare non solo chi ha contribuito al successo dell’evento, ma anche all’assessore alla cultura Silvana Calà e un plauso particolare a Rita La Monaca, ideatrice e realizzatrice di Alba Sonora, il cui impegno è stato fondamentale.