Villalba. L’8 agosto cerimonia di intitolazione di uno slargo al mons. Giuseppe Maria Vizzini, vescovo di Noto dal 1913 al 1945

VILLALBA. Oggi pomeriggio 8 agosto alle ore 19 cerimonia di intitolazione dello slargo Mons. Giuseppe Maria Vizzini, Vescovo di Noto (1913- 1945). In Chiesa Madre sarà celebrata la Messa Solenne presieduta da Mons. Salvatore Rumeo Vescovo di Noto.

Al termine della celebrazione ci recheremo in corteo verso lo Slargo (ex piazzetta verde) per ricordare e rendere omaggio a questo illustre cittadino villalbese. La cerimonia avverrà alla presenza del sindaco che ha sottolineato come, a distanza di novant’anni dalla morte di Mons. Vizzini, finalmente Villalba avrà una piazza che porta il suo nome.