Villalba. Intitolato slargo in memoria di mons. Giuseppe Maria Vizzini sindaco di Noto dal 1915 al 1935

VILLALBA. S’è svolta con successo la cerimonia di intitolazione di Slargo Monsignor Giuseppe Maria Vizzini, illustre cittadino villalbese Vescovo di Noto dal 1915 al 1935. Nell’occasione era presente il Vescovo di Noto, Monsignor Salvatore Rumeo, ma anche Padre Marko Cosentino che ha supportato l’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’iniziativa e i familiari di Monsignor Vizzini per aver condiviso questo momento di celebrazione.

Nel contempo, è stata anche ricordata la memoria di Gaetano Mendola, il quale ha generosamente donato la statua del Cristo Redentore, collocata in questa piazza per trasformarla in un luogo di incontro e di fede.

Il sindaco Maria Paola Immordino ha anche espresso un plauso speciale agli assessori e in particolare alla Vicesindaco Rina La Monaca e al Geom. Mario Milano per l’impegno e dedizione nel seguire i lavori di riqualificazione della piazzetta. Infine, un caloroso ringraziamento al nostro Vigile Urbano, Calogero Gialì per l’eccezionale supporto nell’organizzazione di questo evento.