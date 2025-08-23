Villalba, festeggiamenti patronali e stasera doppia sagra pomodoro e lenticchia

VILLALBA, – L’estate villalbese 2025 entra nel vivo dei festeggiamenti con gli eventi più attesi del programma. Sabato 23 agosto si rinnova il tradizionale appuntamento con la 41° Sagra del pomodoro e la 24° Sagra della lenticchia. La serata inizierà con il dj set di Filippo Fruscione Note di gusto a partire dalle ore 18:30 presso il Corso Garibaldi. Ci si sposterà poi presso il piazzale della mensa scolastica dove, come ogni anno, sarà possibile degustare i prodotti di punta dell’economia agricola villalbese e trascorrere una serata all’insegna della convivialità e del divertimento. Spazio dunque al buon cibo ma anche alla musica: la prima serata sarà animata da Gandolfo Bentivegna con balli liscio e di gruppo, a partire dalle 00:30 disconight con il dj set di Filippo Fruscione, vocalist Flavio Modica, e la special guest Paoletta direttamente da Radio Italia. Domenica 24 agosto è il giorno dei solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe, Patrono di Villalba. Alle ore 10:00 l’Associazione Sbandieratori di Caccamo farà il suo ingresso in paese e si esibirà per le vie del centro abitato. Alle 11 la benedizione della tradizionale “Tavola dei Vecchierelli” allestita in Chiesa Madre seguita dalla celebrazione della Messa Solenne presieduta da Mons. Antonino Migliore Vescovo Emerito di Coxim (Brasile). Al termine della messa sarà distribuito il pane benedetto tra i fedeli. Alle 12:30 il consueto sparo di moschetteria in Piazza V. Emanuele. Alle 18.45 il corteo delle autorità civili e militari muoverà dal palazzo municipale verso la Chiesa Madre dove sarà accolta dal Parroco di Villalba Don Marko Cosentino. Seguirà la Celebrazione Eucaristica e la processione del Santo Patrono per le vie cittadine. La serata proseguirà con i giochi pirotecnici e la musica live della Blue Star Street Band. Lunedì 25 agosto si terrà lo spettacolo musicale in Piazza V. Emanuele. Ad aprire la serata sarà il giovane cantautore Davide Zito che lascerà poi il palco alla musica e all’energia di Lello Analfino TOrk&Star. La festa proseguirà poi con la Noche de fuego che infiammerà la piazza con il party reggaeton più infuocato dell’estate.