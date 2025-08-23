Villalba, Applausi per la “Musco” di Riesi con la commedia ” Cu siti chi vuliti li purtastivu li sordi”

VILLALBA – Ancora un grande successo in giro per i paesi della Sicilia della compagnia teatrale ” Angelo Musco ” di RIESI con la commedia brillante ” Cu Siti, Chi Vuliti, Li Purtastivu Li Sordi..? ” per la Regia di Guglielmo Gallè. Nella splendida cornice della piazza Vittorio Emanuele di VILLALBA. Il pubblico presente si è molto divertito non risparmiando applausi a scena aperta per tutta la durata della commedia, due ore di risate per un sano divertimento. Lo spettacolo è stato inserito nel programma dell” Estate Villalbese, grazie al Sindaco Maria Paola Immordino e l’ Assessore Calogero Diliberti. La compagnia teatrale Angelo Musco di RIESI a conclusione della commedia ha ricordato la figura del grande Pippo Baudo . Ha ringraziato di cuore il caloroso pubblico presente, il Sindaco Maria Paola Immordino, l’ Assessore Calogero Diliberti, l’ Amministrazione Comunale e il parroco Don Marco Cosentino per la gentile ospitalità, l’ affettuosa accoglienza e il momento conviviale dopo lo spettacolo.