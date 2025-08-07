Salute

Uomo ucciso nel Palermitano, ricercato un giovane

Redazione 3

Uomo ucciso nel Palermitano, ricercato un giovane

Gio, 07/08/2025 - 16:54

Condividi su:

Un bracciante agricolo di 57 anni, Francesco Dino, è stato accoltellato a Filaga, borgata di Prizzi (Palermo), dove l’uomo viveva ed è morto durante il trasporto in ospedale. L’aggressore, sarebbe il vicino di casa di 27 anni, che avrebbe colpito la vittima all’addome con almeno due fendenti. Dino ha tentato la fuga ma si è accasciato davanti a una pizzeria poco distante. Soccorso dal 118 e trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo, è morto durante il volo. I due sono vicini di casa e si erano denunciati a vicenda di recente. I carabinieri cercano il sospettato. (ANSA). 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta