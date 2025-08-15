Undici bare di migranti morti nel naufragio a largo di Lampedusa saranno sistemate nei cimiteri della provincia di Agrigento, tra cui a Castrofilippo

Undici bare, con i corpi dei migranti morti nel doppio naufragio di ieri a largo di Lampedusa, dovrebbero partire stamani 15 agosto con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Agrigento).

Dopo il via libera al seppellimento, arrivato dalla Procura, Comune di Lampedusa e Prefettura sono al lavoro per il trasferimento dei cadaveri e la loro sistemazione nei cimiteri della provincia.

Fra i tanti sindaci che hanno dato disponibilità c’è anche quello della piccola Castrofilippo, Gioacchino Baio. “Abbiamo dato disponibilità di un loculo per adulti e mi è stato comunicato che domani sera arriverà una salma degli ultimi naufragi a largo di Lampedusa”, dice il sindaco. (ANSA).