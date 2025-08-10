Tragedia nell’Agrigentino: 15enne perde il controllo del suo scooter, finisce a terra e muore

Tragedia della strada a Favara. Qui un quindicenne di Favara, secondo quanto riporta il quotidiano online Agrigento Notizie, è stato portato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’adolescente ha avuto un terribile incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. È accaduto in via Cicero e De Francisca, la strada che collega lo stadio comunale con il liceo King.

I medici del pronto soccorso, dove il ragazzino è giunto in codice rosso, non hanno potuto far altro che constatare la tragedia: il quindicenne Samuele Messina è morto. L’adolescente era in sella ad uno scooter, un Piaggio Ngr, quando, per cause che non sono ancora chiare, ha, all’improvviso, perso il controllo del mezzo ed è finito pesantemente sul selciato, strisciando per una cinquantina di metri.

I soccorsi sono stati subito allertati e sul posto è giunta un’autoambulanza del 118 e i carabinieri della tenenza cittadina. I sanitari hanno subito trasferito il ragazzino al pronto soccorso. Il suo quadro clinico è apparso veramente critico. I carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e, a quanto pare, una pattuglia è giunta già in ospedale per sincerarsi delle condizioni del ragazzino. (Fonte e foto Agrigento Notizie).