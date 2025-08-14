Tragedia migranti. Don Bosco 2000: “Ancora morte nel Mediterraneo; occorre il coraggio politico di cambiare rotta”

Ennesima tragedia nel Mar Mediterraneo: un’imbarcazione con oltre 100 persone a bordo si è ribaltata a circa 20 chilometri a sud-ovest di Lampedusa. Il bilancio provvisorio è drammatico: almeno 27 morti, tra cui tre adolescenti, e una decina di dispersi. Solo 60 persone sono state tratte in salvo e trasferite all’hotspot dell’isola. Secondo le prime ricostruzioni, due imbarcazioni sarebbero partite da Tripoli nella notte tra le 2 e le 4. Una di queste avrebbe iniziato a imbarcare acqua; i migranti, nel tentativo di salvarsi, si sarebbero spostati sull’altra imbarcazione, che però si è capovolta a causa del moto ondoso.

L’avvistamento è avvenuto poco dopo le 11 del mattino da parte di un velivolo della Guardia di Finanza; la Guardia Costiera è intervenuta immediatamente per i soccorsi a cui va il nostro grazie per quanto fatto a favore di queste persone in balia delle onde.

Filippo Ungaro portavoce Unchr spiega che dall’inizio dell’anno almeno 675 persone hanno perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo centrale, senza contare le vittime di oggi. Si tratta del naufragio più grave avvenuto nei pressi di Lampedusa negli ultimi anni.

“Siamo davanti a un’emergenza umanitaria – chiarisce Agostino Sella – che non può più essere ignorata. Le immagini e i numeri di oggi sono un pugno allo stomaco e ci ricordano che il Mediterraneo è diventato un cimitero a cielo aperto. I nostri politici non vogliono ascoltare il grido di chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà estrema, alla ricerca di un futuro migliore. Non basta piangere i morti, serve un impegno concreto per cambiare rotta: corridoi umanitari, canali di ingresso sicuri, cooperazione internazionale e politiche di accoglienza degne di una società civile. La migrazione non deve essere un fenomeno di morte: occorre il coraggio politico di fermare questa strage silenziosa”.