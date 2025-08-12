Tenta di truffare anziano con la tecnica del finto appartenente alle forze dell’ordine: arrestato dalla Polizia

Ha tentato di truffare una 81enne catanese spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine. L’uomo, un 51enne originario della provincia di Napoli arrestato dalla Polizia, ha utilizzato una tecnica ormai consolidata. Dopo aver contattato al telefono l’anziana donna, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine, le ha comunicato che il figlio aveva causato un grave incidente stradale, nel quale era rimasta ferita una bambina finita in ospedale in gravi condizioni.

Ha poi aggiunto che ci sarebbe stato un modo per far sì che il figlio evitasse conseguenze penali, ossia pagare una certa somma con denaro o gioielli. A quel punto, approfittando dello stato di ansia e agitazione provocato alla pensionata, il 51enne le ha chiesto dove custodisse i soldi e i preziosi da consegnare poi all’uomo che da lì a breve si sarebbe recato a casa sua. Dopo un primo momento di smarrimento, l’anziana si è insospettita, avendo subito in passato un tentativo di truffa simile che aveva denunciato tempestivamente alla Polizia di Stato, consentendo l’arresto di due malviventi.

Anche in questo caso, mentre era ancora al telefono con l’uomo, ha mandato un messaggio alla figlia chiedendo di allertare il poliziotto che aveva partecipato al precedente intervento. Quest’ultimo, benché libero dal servizio, si è recato a casa dell’anziana, avvisando la sala operativa della Questura che ha inviato sul posto una volante. Non appena si è presentato alla porta della signora per riscuotere gli 8mila euro richiesti e i gioielli, l’uomo, che era ancora al telefono con il complice, è stato arrestato dai poliziotti. Dopo la convalida dell’arresto, è stato posto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. (Adnkronos)