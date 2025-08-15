Sull’Etna rimane attivo il flusso lavico con esplosioni e cenere

Ancora attivo il flusso lavico alimentato da ieri dalla bocca eruttiva dell’Etna posta alla quota stimata di 2980 metri. A rilevarlo l’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

In particolare, alle 10 di oggi, il flusso lavico aveva un’estensione stimata di 500 metri e si stava propagando in direzione Sud. Il fronte piu’ avanzato si e’ attestato alla quota di 2770 metri. Continua con intensita’ variabile la modesta attivita’ esplosiva al cratere di Sud-Est con episodica produzione di cenere che si disperde rapidamente in area sommitale.

Il tremore vulcanico si e’ mantenuto nella fascia dei valori medi con ampie oscillazioni, solo occasionalmente ha raggiunto di poco i valori alti. Le localizzazioni delle sorgenti ricadono tra i 2800 e i 3000 metri di quota in una zona compresa tra cratere di Sud Est e cratere di Nord Est. (AGI)