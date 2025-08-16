Sul vulcano Etna il flusso lavico è ancora attivo

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che, dall’analisi delle immagini satellitari e da osservazioni vulcanologiche, “si osserva che il flusso lavico in mattinata era ancora attivo con una lenta propagazione verso sud. Il fronte più avanzato si attestava alla quota 2450 metri.

Al cratere di Sud-Est prosegue, con intensità variabile, la modesta attività esplosiva”. “Il tremore vulcanico – si legge nella nota – è rimasto costantemente nella fascia dei valori medi e le relative sorgenti sono situate appena a nord del cratere di sud-est, a circa 3000 metri sul livello del mare.

L’attività infrasonica è stata moderata con eventi localizzati prevalentemente al cratere di sud est. Le condizioni meteorologiche potrebbero incidere sul conteggio e sulla localizzazione degli eventi infrasonici”. (ANSA).