Sommatino. Pubblicato sul sito del Comune il bando per la Democrazia Partecipata; istanze entro il 22 agosto

SOMMATINO. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sommatino il bando relativo alla Democrazia Partecipata, finalizzato alla raccolta di proposte progettuali da parte dei cittadini e delle associazioni del territorio.
Possono partecipare alla presentazione dei progetti tutti i cittadini residenti nel Comune di Sommatino, tutte le Associazioni e i Raggruppamenti.
Il bando è consultabile nella sezione DEMOCRAZIA PARTECIPATA del sito del Comune di Sommatino e contiene tutte le informazioni necessarie per la partecipazione, comprese le modalità di presentazione delle proposte, le tempistiche e i criteri di valutazione.
La scadenza per la presentazione dei progetti è il 22 Agosto 2025.
I progetti devono riguardare le seguenti aree tematiche scelte dalla Commissione Partecipativa:
⁃ Ambiente e territorio;
⁃ Politiche giovanili;
⁃ Attività culturali, sportive e ricreative.
L’Amministrazione rinnova il proprio impegno nel promuovere strumenti di partecipazione attiva e invita la cittadinanza a contribuire con idee e progetti per il miglioramento della comunità.