Sommatino. Festeggiamenti solenni a fra Martino Chiaramonte per l’inizio del suo cammino sacerdotale

SOMMATINO. Non poteva esserci festeggiamento più solenne e significativo nella “sua” Sommatino per padre Martino Chiaramonte per l’inizio del suo cammino sacerdotale. Il tutto alla presenza del sindaco, del presidente del consiglio e delle più alte cariche cittadine.

Il frate francescano sommatinese è stato accolto dall’amministrazione comunale, dalla comunità sommatinese nel contesto di una giornata che lo ha visto protagonista. Il tutto con l’auspicio che possa essere sempre guidato dalla grazia di Dio, sostenuto dalla preghiera e animato da una fede viva e profonda