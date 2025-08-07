Sommatino. Applausi a scena aperta per la compagnia teatrale “Don Matteo Indorato”

SOMMATINO. Gran successo di pubblico in occasione della rappresentazione teatrale a cura di Totò Cravotta, della compagnia Teatrale Don Matteo Indorato con la commedia brillante in due atti “Vaiu pi futtiri e ristaiu futtutu”, Di Giovanni Allotta.

L’evento ha riscosso unanimi consensi da parte degli spettatori. La commedia, caratterizzata da un ritmo brillante e da momenti di grande comicità, ha saputo coinvolgere e intrattenere il pubblico, regalando un’esperienza all’insegna dell’allegria e del teatro di qualità.

L’evento ha confermato il valore artistico e la capacità comunicativa del regista Totó Cravotta, sempre in grado di interpretare con maestria i registri della comicità popolare, suscitando risate e applausi a scena aperta.