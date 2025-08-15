Si sente male sull’Etna a quota 2 mila metri, ma viene salvato dal Soccorso Alpino

Si sente male sull’Etna: salvato dal Soccorso alpino. Una mattinata movimentata, quelli di mercoledì 13 agosto, per il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, in provincia di Catania. Due, infatti, le persone soccorse sull’Etna in seguito a malori: una di queste è un 36enne di origini catanesi, ma residente in Bergamasca.

L’uomo, si trovava in prossimità del cono superiore dei Silvestri, a quota 2.020 metri. Improvvisamente è stato colto da un malore: immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato nel luogo segnalato una squadra del Soccorso alpino delle Fiamme Gialle, i volontari del Cnsas e il medico di guardia medica di Nicolosi nord.

Il 36enne mostrava gravi segni di astenia e capogiri: per questo è stato caricato su una barella Titan-basket per essere riportato a valle. I soccorritori hanno percorso la risalita del ripido canalone sabbioso, prima di trasportarlo alla vicina guardia medica di Nicolosi Nord – rifugio Sapienza. (NTW Press)