Sfugge all’alt con l’auto, denunciato 15enne dopo una serie di sorpassi ad alta velocità

Ancora un minorenne alla guida di un’auto, ma questa volta la tragedia è stata solo sfiorata. Il 14 agosto scorso, intorno alle 19.30, un trentino di 15 anni non si è fermato con la sua Bmw a un posto di blocco della polizia locale di Pergine Valsugana, ma ha proseguito per la sua strada effettuando una serie di sorpassi azzardati, ad alta velocità e in pieno centro.

Il ragazzo non ha investito un agente solo grazie alla prontezza di riflessi di quest’ultimo, che si è visto colpire la paletta dell’alt dall’autovettura. Dopo un inseguimento per le strade di Pergine, la polizia locale è riuscita alla fine a rintracciare la macchina in uno spiazzo di una casa privata.

Gli agenti hanno accertato che a bordo della Bmw erano in quattro, e alla guida c’era appunto il quindicenne, denunciato tra l’altro per guida senza patente e mancanza di documenti. (ANSA).