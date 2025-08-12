Serie D. Un gol del bomber argentino Castro permette alla Sancataldese di superare 1-0 l’Akragas in allenamento congiunto

Allenamento congiunto tra Sancataldese ed Akragas e vittoria verdeamaranto 1-0. Non sono comunque mancati, al di la del risultato finale, gli spunti in casa Sancataldese.

Per la cronaca, a decidere la sfida è stato un gol del bomber argentino Castro Castro, in rete al quarto d’ora della ripresa. La squadra ha mostrato gamba e carattere, nonostante il pieno della preparazione atletica, segno che il lavoro di queste settimane sta dando i suoi frutti.

Ottime indicazioni per mister Orazio Pidatella, che continua a plasmare un gruppo compatto e determinato in vista della nuova stagione sportiva che vedrà militare la Sancataldese nel girone I del campionato di serie D. (Foto Sancataldese Calcio Official)