Serie D. Sancataldese, al via campagna abbonamenti; preso Antony Barile; il 9 amichevole con il Kamarat, il 12 con l’Akragas

La Sancataldese sta portando avanti la preparazione in vista dell’esordio stagionale con la Nissa in Coppa Italia. Il 9 agosto la formazione verdeamaranto avrà un allenamento congiunto a Cammarata con il Kamarat neo promosso in Eccellenza (ore 18), il 12 agosto invece giocherà con l’Akragas al Valentino Mazzola (ore 18). Intanto, la società verdeamaranto ha messo a segno un bel colpo di mercato in queste ultime ore. Tramite il direttore Cosimo Vullo, ha messo a segno un colpo di mercato decisamente significativo. Ad indossare la casacca verdeamaranto sarà il talentuoso esterno offensivo classe 2004 Anthony Barile.

Il giocatore, che possiede il doppio passaporto canadese e italiano, si presenta dopo l’esperienza nel Fasano e ancora prima nell’Enna e nel Rotonda sempre in serie D. Vista la sua duttilità tattica è un “jolly offensivo” considerate le diverse posizioni in campo già ricoperte sia come esterno che da trequartista.

Nel frattempo, la società ha lanciato la campagna abbonamenti 2025/2026 denominata “PazziDTe”.

Nel dettaglio, per la gradinata centrale il costo sarà di 220 euro, con prezzo ridotto 200 euro per donne e Under da 13 a 17 anni. Gratis fino a 12 anni. In regalo la sciarpa ufficiale della Sancataldese Calcio.

La gradinata laterale il prezzo è di 170 euro, ridotto 150 per donna e under da 13 a 17 anni). Gratis fino a 12 anni. Il prezzo dell’abbonamento per la Curva è 100 euro, ridotto 90 euro per donna e under da 13 a 17 anni. Gratis fino a 12 anni). La gradinata gold come tifoso sostenitore ha un costo di 500 euro. L’abbonamento per il tifoso sostenitore include: Cuscinetto ufficiale Sancataldese Calcio, posto garantito nel settore Gradinata, tshirt ufficiale della Sancataldese Calcio, Sciarpa ufficiale e SancaEmotions , un modo speciale per vivere il pre-partita di una partita a tua scelta dentro il rettangolo di gioco e non solo (da concordare la partita con la segreteria del club).

L’abbonamento, su tutti i settori, sarà valido per le gare interne del campionato fatta eccezione di 2 partite (giornate verde amaranto) che la società si riserva di proclamare durante la stagione sportiva. Gli abbonamenti sono acquistabili da oggi 8 agosto nei punti vendita a San Cataldo: