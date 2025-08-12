Serie D. Nuovo colpo di mercato per la Sancataldese: preso il difensore mancino Giuseppe Lo Iacono (2008)

Ancora un colpo di mercato sul fronte degli juniores in casa Sancataldese. Stavolta la società verdeamaranto ha annunciato l’arrivo di Giuseppe Lo Iacono. Difensore mancino classe 2008, è uno dei migliori prospetti regionali per la sua età.
Proveniente dal CUS Palermo, Giuseppe ha indossato la fascia di capitano nella Rappresentativa Regionale Under 17, conquistando anche la convocazione in Rappresentativa Nazionale, confermandosi come un profilo di grande valore e prospettiva.
Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio Renzo Lo Piccolo, il ragazzo appare destinato a portare in verdeamaranto le sue qualità, già evidenti nonostante la giovanissima età.