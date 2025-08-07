Serie D. In casa Nissa riconfermato il ds Ernesto Russello anche per la stagione 2026/2027

Arriva un’importante riconferma in casa Nissa, ma non è quella di un giocatore in vista della stagione 2025/2026 ma quella del ds Ernesto Russello per la stagione 2026-2027! Un gesto di stima, ma anche di fiducia e di apprezzamento da parte della dirigenza del gran lavoro portato avanti dal ds agrigentino che, evidentemente, ha riscosso il plauso della dirigenza con il presidente Luca Giovannone in primis.

In tal modo la società ha inteso ribadire con forza la centralità di Ernesto Russello nel progetto tecnico e umano del club stesso. Il presidente Giovannone ha sottolineato: “Il nostro direttore gode della mia stima e di quella di tutta la società. È un grande professionista, lavora con amore, umiltà e tenacia. Credo meriti pienamente questo importante riconoscimento. Siamo tutti orgogliosi di lui.”

Il Ds Russello, infine, ha commentato: “Sono orgoglioso di continuare a far parte di questa famiglia. Lavoreremo come sempre in sinergia per ottenere il massimo.”