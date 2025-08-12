Serie D. Il 13 agosto per il Gela amichevole in famiglia al “Presti; preso il giovane Sadotti; battuto 4-0 il Giarre

Il Gela Calcio ha anticipato di un giorno il rientro in Città per disputare il 13 agosto un’amichevole in famiglia allo Stadio Presti. L’evento sarà a porte aperte per tifosi, media e giornalisti: tutta la città è invitata a partecipare, a partire dalle ore 17, per mostrare tutto il proprio calore al nuovo gruppo squadra, pronto a vivere da protagonista la stagione in Serie D.

Al termine della partita in famiglia, la squadra riprenderà regolarmente le attività lunedì 18 agosto, entrando in settimana tipo in vista del preliminare di Coppa Italia contro il Castrum Favara, in programma domenica 24 agosto allo Stadio Bruccoleri.

Va detto che, prima di rientrare dal ritiro di Linguaglossa, la società con i giocatori ha avuto il piacere e l’onore di far visita al Comune di Linguaglossa, accolti dal vice sindaco e assessore allo sport Davide Spartà, dal presidente del consiglio Salvatore Sgroi e dal sindaco Luca Stagnitta.

Il ds Aurelio Lo Bianco ha evidenziato come il Gela sia stato accolto benissimo a Linguaglossa; la società ha deciso di omaggiare la cittadina catanese con un pensiero scritto nell’agenda comunale, firmato personalmente da Mister Gaspare Cacciola.

Nel frattempo, la società continua ad essere attiva sul mercato. Il Gela ha preso infatti il classe 2007 Federico Sadotti, terzino sinistro palermitano. Cresciuto interamente nel settore giovanile del Trapani, ha compiuto tutta la trafila dai primi calci fino alla Primavera, con cui ha raggiunto la finale playoff nella scorsa stagione, mentre l’anno precedente ha conquistato il titolo di campione con l’Under 17.

Infine, da segnalare che nell’ultimo allenamento congiunto in ritiro, prima di far ritorno a Gela, la squadra ha sostenuto un allenamento congiunto con il Giarre imponendosi 4-0. Un test che è servito al tecnico Cacciola per avere un quadro chiaro della condizione fisica generale e dei singoli. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Aperi, e nella ripresa da Sarao, D’Emilio e Aprile. (Foto Gela Calcio)