Serie D. Gela attivo sul mercato: presi Minuss, Martinenko, Sbuttoni e Sartore

In casa Gela si lavora in vista dei primi appuntamenti stagionali. Domenica 24 agosto la squadra di Gaspare Cacciola affronterà nel turno preliminare di Coppa Italia il Castrum Favara a Favara (ore 16). In caso di vittoria il Gela approderà al primo turno di Coppa Italia dove si troverà di fronte il Ragusa. La sfida di Favara, qualora si chiudesse in parità nei 90 minuti regolamentari, per regolamento si deciderà direttamente ai calci di rigore.

Il 7 settembre poi il Gela esordirà in campionato affrontando fuori casa il Savoia (ore 15). La società, comunque, con il Ds Lo Bianco, è più attiva che mai sul fronte del calciomercato. Nelle ultime ore ha ingaggiato due giovanissimi. Il primo è Renars Minuss, portiere classe 2007, direttamente dalla Lettonia, un gigante tra i pali: 1.91 di altezza, riflessi pronti e personalità da vendere. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze importanti in Serie B lettone, difendendo i pali di Augšdaugavas e Valmiera.

Il secondo è Nikita Martinenko, terzino classe 2006, un mix di potenza, corsa e tecnica. Vanta 17 presenze con le Nazionali U17 e U19 della Lettonia e un bagaglio importante di 54 gare in patria con il JDFS Alberts. In Italia ha già lasciato il segno: 30 partite e 1 gol nel temutissimo Girone H di Serie D, indossando le maglie di Casarano (promosso in C) e Brindisi.

In precedenza il Gela Calcio ha preso Franco Sbuttoni, difensore centrale argentino classe 1989, originario di Villa Constitución. Con oltre 170 presenze tra la Primera División e la B Nacional argentina, ha vestito maglie importanti come Atlético Tucumán, Arsenal Sarandí, Central Córdoba, Sarmiento e Gimnasia Mendoza. Nel 2017 ha vissuto una parentesi internazionale in Giappone, con il Sagan Tosu, nella massima serie nipponica. In Italia, invece, nella passata stagione ha giocato in Serie D con la Puteolana, mostrando carisma ed esperienza.

Franco Sbuttoni

Difensore da 1,90 m, forte fisicamente e abile nel gioco aereo, porta solidità e leadership nella retroguardia biancazzurra. Altro rinforzo è Francisco Sartore, ala d’attacco, classe 1995, brasiliano, cresciuto nella Primavera del Genoa tra il 2012 e il 2014. Nelle successive undici stagioni ha giocato nei professionisti, in Lega Pro, totalizzando circa 250 presenze, indossando maglie importanti come Mantova, Lucchese, Matera, Alessandria, Bisceglie, Turris, Fiorenzuola e Renate.

Francisco Sartore

Nelle ultime due stagioni, invece, ha giocato in Serie D, vincendo coppa e campionato con il Trapani nel 2024 e nell’ultimo anno ha giocato a Piacenza nel girone D. (Foto Gela Calcio)