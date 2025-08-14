San Cataldo. Serata indimenticabile con Ibla e le canzoni di Rosa Balistreri

SAN CATALDO. Bellissima serata all’insegna della nostra cultura, accompagnati dalla voce intensa e appassionata di Ibla, giovane talento che ha saputo interpretare con grande sensibilità le intramontabili canzoni di Rosa Balistreri. Un viaggio emozionante tra parole, musica e identità siciliana.

Ibla e il suo staff hanno regalato agli spettatori momenti di autentico orgoglio e appartenenza per la soddisfazione del sindaco Gioacchino Comparato e dell’assessore alla cultura Marianna Guttilla che, oltre ad apprezzare la qualità musicale e canora della giovane cantante, hanno anche apprezzato l’intramontabile discografia di Rosa Balistreri.