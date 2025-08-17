San Cataldo. Prima messa da vice parroco della Chiesa Madre per don Marco Paternò

SAN CATALDO. Ieri pomeriggio a Sant’Antonio, ha celebrato la sua prima Messa da vice parroco della Chiesa Madre, don Marco Paternò, presbitero dal 27 settembre 2007 e vice parroco in Chiesa Madre dallo scorso 20 luglio.
Il pio Sodalizio del Carmelo, ha fatto dono a don Marco di una stola con i segni del Carmelo: lo stemma carmelitano e l’effige della Madonna.
IL tutto con l’augurio di un buon ministero in Chiesa Madre, affidandolo alla materna protezione di Maria, tenera Madre del Carmelo, perchè accompagni con amore i suoi primi passi pastorali, custodendolo nel suo cuore e guidandolo con dolcezza nel servizio alla comunità.