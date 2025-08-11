San Cataldo. L’Associazione Trading Bull Club ed Elementi design accoglie l’Associazione San Cataldo della comunità di Dunmore

SAN CATALDO. Il 12 agosto, l’Associazione Trading Bull Club ed Elementi design di cui è presidente il dinamico Adriano Nicosia, avrà il piacere di accogliere il presidente e la sua delegazione dell’associazione San Cataldo della comunità di Dunmore, in Pennsylvania, a due ore New York.

Si tratta di sancataldesi di terza generazione, giunti fin qui alla ricerca delle loro radici, dei legami familiari che il tempo e l’oceano hanno reso lontani ma non dimenticati. Portano con sé la speranza di incontrare i discendenti dei loro parenti, di ascoltare storie, di riconoscere in un volto o in un nome un frammento della propria storia.

In particolare, chiedono se tra i sancataldesi vi siano famiglie con i cognomi Graci o Cordaro, che in passato abbiano avuto parenti emigrati a Dunmore, New York e Pittston.

Da qui l’appello del presidente Nicosia: “Se qualcuno di voi riconosce in queste parole un pezzo della propria genealogia, vi invitiamo a contattarci o a scrivere un commento: un incontro, una foto o un ricordo potrebbero diventare il ponte che unisce di nuovo due sponde dell’Atlantico”.