San Cataldo. Il Pd rivolge auguri al nuovo assessore, ma rileva: “Per 155 giorni Comune senza un assessore, assenza grave”

SAN CATALDO. Il Partito Democratico di San Cataldo ha inteso rivolgere i migliori auguri di buon lavoro all’architetto Marcello Frattallone, nominato nuovo assessore comunale.

“Per 155 giorni il Comune di San Cataldo è rimasto privo di un assessore – si legge in una nota del Pd – un’assenza grave e significativa, soprattutto alla luce delle grandi sfide che la nostra città deve affrontare, in particolare nella valorizzazione del patrimonio e nella transizione energetica — deleghe ora assegnate al nuovo assessore.

Rimane da chiarire la collocazione politica di questa amministrazione comunale. L’ottavo assessore è una figura indipendente che ha orbitato nel centrosinistra, dopo che in precedenza erano stati selezionati profili di destra, poi di centro… e chissà domani. Siamo convinti che gli assessori guardino verso direzioni politiche diverse anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: se così fosse, il prossimo anno e mezzo di legislatura rischierebbe di essere tutt’altro che sereno”.

Il Pd cittadino ha annunciato: “In consiglio comunale chiederemo secondo quale ratio sono state conferite le deleghe e quale programma intende portare avanti l’amministrazione su quei punti: noi crediamo che serva una svolta sull’efficientamento energetico del patrimonio comunale ed anche di favorire, per quanto compete al comune, la diffusione di fonti rinnovabili per abbassare i costi delle bollette a famiglie e imprese.

Abbiamo già avuto un primo confronto con il neo assessore, offrendo la nostra disponibilità a collaborare e a condividere le nostre proposte. Abbiamo trovato in lui disponibilità e di questo non possiamo che esserne felici nella speranza di portare risultati concreti alla collettività.

Lo abbiamo invitato a partecipare a “Conta e Cammina”, la nostra due giorni del 27 e 28 agosto. In particolare, il 28 agosto alle ore 19:30 parleremo di proposte per la transizione energetica: un tema che riguarda da vicino le deleghe affidategli e sul quale siamo pronti a confrontarci con spirito costruttivo”.