San Cataldo. Il 18 e 19 agosto in programma interventi di derattizzazione e deblattizzazione del centro abitato

SAN CATALDO. Dopo il recente intervento di disinfestazione ambientale, l’amministrazione comunale, tramite l’assessore all’ambiente Carmelo Zimarmani, ha reso noto che, nei prossimi giorni, sono in programma interventi di derattizzazione e deblattizzazione. In particolare il 18 agosto 2025 è previsto un intervento su tutto il territorio comunale, e il 19 agosto la ripetizione dell’intervento.

L’amministrazione comunale raccomanda alla popolazione di evitare l’esposizione di persone e animali durante le operazioni, ma anche di ritirare eventuali indumenti stesi e generi alimentari all’aperto. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio ambiente presso il Comune di San Cataldo.