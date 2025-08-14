Salute

San Cataldo. Il 18 e 19 agosto in programma interventi di derattizzazione e deblattizzazione del centro abitato

Gio, 14/08/2025 - 09:24

SAN CATALDO. Dopo il recente intervento di disinfestazione ambientale, l’amministrazione comunale, tramite l’assessore all’ambiente Carmelo Zimarmani, ha reso noto che, nei prossimi giorni, sono in programma interventi di derattizzazione e deblattizzazione. In particolare il 18 agosto 2025 è previsto un intervento su tutto il territorio comunale, e il 19 agosto la ripetizione dell’intervento.

L’amministrazione comunale raccomanda alla popolazione di evitare l’esposizione di persone e animali durante le operazioni, ma anche di ritirare eventuali indumenti stesi e generi alimentari all’aperto. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio ambiente presso il Comune di San Cataldo.

