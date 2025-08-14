Rompe il braccialetto elettronico perché voleva andare in carcere: arrestato dai Carabinieri

I carabinieri di Marcellina, in provincia di Roma, hanno dato esecuzione a una ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con quella della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne per il reato di maltrattamenti in famiglia.

I militari sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo dove era scattato l’allarme per il malfunzionamento del suo braccialetto elettronico. L’indagato, infatti, aveva rotto il dispositivo perché non voleva più restare a casa ma preferiva andare in carcere.

Il provvedimento cautelare era scaturito ad aprile scorso dopo una querela presentata dall”ex compagna dell’uomo, con il quale ha avuto una figlia di 5 anni, per i maltrattamenti subiti. Il 31enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli. (Adnkronos)