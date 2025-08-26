Rissa in via Maqueda, giovani si affrontano con coltelli e bottiglie

Palermo, 26 agosto – Attimi di paura nel centro storico di Palermo. Nel pomeriggio di oggi, in via Maqueda, a pochi passi dalla stazione centrale, è scoppiata una violenta rissa tra un gruppo di giovani nordafricani.

Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si sarebbero affrontati armati di coltelli e bottiglie di vetro, scatenando il panico tra i residenti e i numerosi turisti presenti in zona.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per riportare la calma e ricostruire l’accaduto. Ancora da chiarire le cause dello scontro e l’eventuale presenza di feriti.