Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, sfide e sorrisi al quarto turno del XX° torneo interno

Presso Eclettica Street Factory giovedì sera, 31 luglio, si è giocato il quarto turno del XX° torneo interno, campionato periodico, valido per il Ranking Nazionale Live e per il Ranking “Eclettica”.

Dodici i giocatoti presenti, su venti iscritti, che si sono sfidati a colpi di dadi con relativo spostamento di carri armati sulla classica plancia di gioco del Risiko! Challenger da torneo.

In un’atmosfera bellissima, movimentata da un torneo di basket tre contro tre ospitato da Eclettica Street Factory con una platea di più di 300 tra ragazzi e ragazze presenti all’evento, i “risikanti” nisseni dopo circa due ore di battaglie hanno visto vincere ai propri tavoli: Andrea Kiswarday, Luigi Tricoli e Giancarlo Ciulla.

In testa alla classifica Andrea Kiswarday con 598 punti favorito ad andare in finale, i primi due della classifica, alla fine dei cinque turni con relativo scarto di un risultato, accederanno direttamente in finale, in seconda posizione Gabriele Taschetti con 424 punti incalzato da: Giancarlo Ciulla con 396 punti, Maurizio Giunta con 393 punti e Luigi Tricoli con 391 punti. Tutti alla conquista della seconda posizione che darà la possibilità di accedere in finale senza passare per le semifinali. Si deciderà giorno 28 agosto alla ripresa del torneo.

Ultimo preparativi per l’Open “Sotto le stelle cadenti” VIII° torneo Open organizzato dal RCU nisseno. Il torneo si giocherà sabato 9 agosto a partire dalle 19.00 con lo svolgimento della prima partita, poi pausa con elaborazione della classifica finale. Seconda partita alle 20.30. Alla fine della seconda partita verrà stilata la classifica finale e si premierà il primo classificato con una targa in ceramica creata per l’occasione dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia. Alla fine della serata anguria fresca per tutti.