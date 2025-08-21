Rimpatriata degli alunni della terza A del Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Mussomeli fra ricordi, compiacimenti e abbracci

MUSSOMELI – Nella serata di domenica 17 agosto, a distanza di venticinque anni dalla sospirata e meritata maturità conseguita nel 2000, gran parte degli alunni della terza A del Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Mussomeli si sono ritrovati in un noto ristorante locale per festeggiare assieme la lieta ricorrenza. Questi gli alunni presenti: Maria Laura Anzalone, Rosa Capitano, Angelo Diotisalvi, Roberta Genco, Giuseppe Lo Conte, Peppuccio Misuraca, Enzo Munì, Tania Palumbo, Gabriella Panepinto, Rosalinda Scarlata, Sorce Vincenzo; tra i docenti, la cui presenza è stata fortemente voluta dai loro studenti di allora, c’erano il prof. Antonio La Rocca, attualmente docente presso il Liceo Classico di Caltanissetta, la prof.ssa Antonella Granatella, fresca di pensionamento, il prof. Celestino Saia, da qualche anno in servizio a Milena, e i professori Mimma Barbasso e Antonino La Pilusa, ancora oggi docenti presso il Liceo Classico “Virgilio” di Mussomeli. Assenti giustificati alcuni docenti e altri 6 compagni di classe. In una atmosfera caratterizzata da una convivialità serena e gioviale, studenti e docenti hanno rivangato, con qualche capello bianco e molta esperienza di vita in più, episodi e aneddoti scolastici che hanno divertito ed emozionato tutti. Si è parlato anche delle gite svolte durante il liceo, rievocandone giocosamente i momenti più belli. Non sono quindi mancate durante la serata battute, episodi comici e brindisi che hanno riannodato i fili di questi cinque lustri e, nonostante il tempo trascorso, hanno rispolverato un’intesa mai sopita tra docenti e studenti che si sono ripromessi di ripetere nuovamente l’evento facendo trascorrere stavolta meno tempo. Gli ex studenti, con affetto e gratitudine, hanno ringraziato i docenti per gli insegnamenti e il lavoro profuso e questi ultimi hanno manifestato la loro gioia per le sistemazioni familiari e professionali della loro ex classe. A corollario della serata studenti e docenti hanno gustato una deliziosa e bellissima torta, ribadendo ancora una volta che “non scholae, sed vitae discimus”, a testimoniare il fatto che si studia soprattutto per la vita che è in grado poi di regalare emozioni e notti senza tempo.