Riesi celebra il Memorial Lillo Lo Grasso: successo e partecipazione ai “Giochi di una volta”

RIESI. Si è conclusa lo scorso 26 agosto, la manifestazione sportiva e comunitaria “I Giochi di una Volta – Memorial Lillo Lo Grasso”, organizzata da Lucio’s Bar e Comune di Riesi. L’evento, che ha preso il via lo scorso 7 agosto, ha coinvolto cittadini di tutte le età in giornate di svago, sport e socialità.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti l’Amministrazione Comunale di Riesi, il consigliere Salvatore Lombardo, lo staff del Lucio’s Bar, il Sindaco di Sommatino Salvatore Letizia e il Sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, che hanno consegnato i riconoscimenti ai vincitori delle diverse categorie di gioco. Le loro presenze hanno sottolineato il valore di questo appuntamento come momento di aggregazione e condivisione per l’intero territorio.

L’iniziativa è stata dedicata alla memoria di Lillo Lo Grasso, appassionato di sport e figura di riferimento per la comunità riesina, ricordato con affetto da tutti i presenti. Alla famiglia Lo Grasso è stata consegnata una targa in segno di riconoscimento e gratitudine, a testimonianza del profondo legame che Lillo ha trasmesso al mondo sportivo e alla vita comunitaria di Riesi.

Durante le giornate, i partecipanti si sono cimentati in numerosi tornei, riscoprendo i passatempi tradizionali di un tempo, calcio balilla, scacchi, dama, carambola, freccette, scopa, briscola e scala quaranta. Momenti che hanno visto vincitori e non vincitori, ma che soprattutto hanno regalato momenti di divertimento e condivisione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Lucio’s Bar, a Luciano Gangitano, Francesco Sessa e tutto lo staff, che con impegno e dedizione ha curato l’organizzazione, contribuendo alla riuscita della manifestazione.

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Giuseppe Ievolella – di aver reso possibile un’iniziativa che unisce memoria, sport e socialità. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e si sono divertiti, dimostrando che il gioco e lo stare insieme possono ancora essere strumenti di crescita e unione.»

La chiusura dell’edizione 2025 dei “Giochi di una Volta” lascia un bilancio positivo e conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale Rinnoviamo Riesi nel promuovere occasioni di incontro, valorizzare le tradizioni locali e mantenere vivo il ricordo di chi ha saputo lasciare un segno profondo nella comunità. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno.