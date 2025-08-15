Salute

Poste Italiane: “Accreditato l’assegno di inclusione a tutti i cittadini aventi diritto”

Ven, 15/08/2025 - 20:05

Poste Italiane ha reso noto di aver provveduto ad accreditare l’assegno  di inclusione della mensilità di agosto e del contributo straordinario di luglio, a tutti i cittadini aventi diritto.

Grazie ad un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei suoi dipendenti, l’azienda in queste giornate di festa, si è attivata immediatamente per far fronte alle esigenze dei cittadini dando seguito a quanto disciplinato dal recente decreto sul contributo straordinario e al flusso informativo dell’INPS del 13 agosto.

