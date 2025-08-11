Politiche sociali in Sicilia, 500 mila euro per progetti di invecchiamento attivo

Promuovere e diffondere la cultura dell’invecchiamento attivo, della solidarietà e della cooperazione tra le generazioni, migliorando la qualità della vita delle persone più anziane. L’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato un avviso, per un importo totale di 500 mila euro, per la realizzazione di progetti rivolti alla fascia degli ultra 65enni.

Innovazione, da governo Schifani via libera a oltre 600 milioni di euro per tecnologie digitali e sostenibili

La giunta Schifani ha approvato le basi giuridiche del regime di aiuti per due azioni strategiche del Programma Pr-Fesr 2021-2027 che mobilitano risorse per oltre 610 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie innovative, digitali e sostenibili sul territorio siciliano.

In particolare, l’Azione 1.6.1 ha una dotazione di circa 370 milioni di euro per la “Promozione di investimenti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie digitali, deep tech e biotecnologie” , mentre l’Azione 2.9.1 conta su risorse pari a circa 246 milioni di euro per il “Sostegno allo sviluppo e alla produzione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”.

L’iniziativa comprende, tra l’altro, l’attuazione dell’Accordo di programma tra la Regione Siciliana, il ministero delle Imprese e del made in Italy e STMicroelectronics, approvato lo scorso 6 maggio, che punta a promuovere progetti di investimento per la realizzazione di tecnologie critiche. Queste includono quelle ritenute essenziali per la sicurezza nazionale, la sovranità tecnologica, la competitività economica e la transizione verde e digitale, secondo le definizioni del regolamento Step dell’Unione europea.

«Con queste misure – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – mettiamo a disposizione oltre 600 milioni di euro per accompagnare la Sicilia in una fase decisiva di crescita tecnologica e sostenibile. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema favorevole agli investimenti, capace di generare occupazione qualificata e di attrarre imprese di livello internazionale.

La collaborazione con il Mimit e con STMicroelectronics è un segnale forte: la Sicilia può e deve essere protagonista nello sviluppo di tecnologie critiche, digitali e green, essenziali per la competitività e la sicurezza del Paese. Non si tratta solo di risorse, ma di una visione che guarda al futuro. Investire in ricerca e innovazione significa investire nel capitale umano della nostra terra. Vogliamo che i giovani siciliani trovino qui le opportunità per crescere professionalmente, senza dover lasciare la propria regione».

Gli interventi potranno comprendere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rafforzando il ruolo della Sicilia come hub strategico per l’innovazione e la sostenibilità.