Percorre con lo scooter tangenziale contromano: donna senza assicurazione e revisione bloccata dalla Polizia

Una donna di 65 anni napoletana, in sella ad uno scooter, è stata bloccata dalla polizia mentre stava percorrendo il tratto della Tangenziale Corso Malta-Capodimonte in direzione opposta al senso di marcia, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella di altri utenti.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti della polizia Stradale della Sezione di Napoli hanno accertato che lo scooter risultava sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione. Gli agenti hanno contestato le relative sanzioni al Codice della Strada ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.