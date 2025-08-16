Padre, convinto che dormissero a bordo, dimentica due figlie in area di servizio della A22: interviene la Polstrada

Convinto di averle sui sedili posteriori dell’auto, magari addormentate, un papà ha abbandonato le sue bambine, entrambe minorenni, nell’area di servizio Paganella Est dell’autostrada del Brennero A22. È accaduto il 12 agosto scorso, ma si è saputo soltanto oggi.

È stato il personale dell’area di servizio a segnalare le due bambine, spaesate e sole, alla Polizia Stradale della sottosezione di Trento, prontamente intervenuta sul posto. Nonostante le bimbe non parlassero italiano, gli agenti sono riusciti a farsi dare il numero di telefono del padre, ancora convinto che le figlie stessero dormendo a bordo.

A quel punto il papà distratto è tornato indietro per recuperare le bambine, riaffidate formalmente ai genitori. L’episodio è stato comunque segnalato alla Procura e al Tribunale per i minorenni di Trento. (ANSA).